Kırklareli'nde Park Halindeki Otomobil Yangını Söndürüldü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halinde bulunan Raşit Emre Yılmaz'a ait otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Devlet Mahallesi'nde Raşit Emre Yılmaz'a ait 39 EY 165 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmı alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel