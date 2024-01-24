Babaeski'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde yapılan aramada 236,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 236,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.C.T, E.Ş. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.