Kırklareli'nde Otomobil Tarlaya Devrildi: 4 Yaralı

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde, bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

N.B. (76) idaresindeki 39 AC 089 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.B. (73), M.U. (69) ve K.U. (69) sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
