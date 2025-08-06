Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nin Dereköy köyündeki Istırga mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın rüzgarın etkisiyle otluk alandan ormana sıçramıştı.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dereköy köyünde Istırga mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
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