Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi

Demirköy ilçesinde orman muhafaza memurlarına "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi verildi.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığınca Demirköy İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitimde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ender Makineci ve Dr. Aytekin Ertaş ile Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir tarafından muhafaza memurlarına bilgi verildi.

Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, konuşmasında, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin tüm bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Çetiner, yıl sonuna kadar eğitim çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Teorik eğitimin ardından ormanda silvikültürel uygulamalar pratik eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimi, Silvikültür Dairesi Başkanı Dr. Rıdvan Çörtü, Bölge Müdürü Zafer Derince de takip etti.