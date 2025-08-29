Kırklareli'nde Okul Servisi Sürücüleri Bilgilendirildi

Kırklareli'nde Okul Servisi Sürücüleri Bilgilendirildi
Kırklareli'nde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, 25 okul servisi sürücüsüne Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında kurallar ve tedbirler öğretildi.

Kırklareli'nde okul servisi sürücüleri Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen eğitime, 25 servis sürücüsü katıldı.

Sürücülere yönetmelik hakkında bilgi veren trafik ekipleri, uyulması gereken kurallar ve alınması gereken tedbirleri anlattı.

Ekipler daha sonra servis araçlarındaki emniyet kemerlerini ve alınacak önlemleri denetledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
