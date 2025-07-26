Kırklareli'nde Obezite Cerrahisi Uygulama Merkezi Açılıyor

Kırklareli'nde Obezite Cerrahisi Uygulama Merkezi açılacak.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, obezite cerrahisi alanında önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Merkez için gerekli altyapı, ekipman ve sertifikalı personel koşullarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, merkezin obezite cerrahisi ameliyatlarında güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilecek kapasiteye sahip olacağını kaydetti.

Açıklamada, merkezin en kısa sürede faaliyete başlamasının planlandığı bildirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele teknik kurul toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde kadına yönelik şiddetle mücadele teknik kurul toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, İl Müdür Yardımcısı Remziye Algın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyeleri ile kolluk birimlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yılın ilk 6 ayında kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Yapılacak faaliyetlerin planlandığı toplantıda, farkındalık çalışmaları, eğitim programları, şiddet mağdurlarına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması kararlaştırıldı.