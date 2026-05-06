Kırklareli'nde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yayla Mahallesi'nde Sabriye Demirtaş'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.