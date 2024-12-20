Kırklareli'nde Muhtarlarla Toplantı Düzenlendi
Kırklareli Valiliği tarafından Demirköy ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, vali Uğur Turan liderliğinde muhtarlar ve yerel yöneticiler bir araya geldi. Toplantıda yatırımlar, altyapı çalışmaları, bağımlılıkla mücadele ve güvenlik konuları değerlendirildi.
Kırklareli Valiliğince Demirköy ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlendi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Orman İşletme Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Demirköy Kaymakam Vekili Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gün, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda köylerdeki yatırımlar, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi, bağımlılıkla mücadele, gıda israfının önlenmesi ve güvenlik konuları görüşüldü.
Turan, daha sonra muhtarların isteklerini dinledi.