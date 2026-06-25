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Kırklareli'nde Aşure İkramıyla Muharrem Programı

Kırklareli'nde Aşure İkramıyla Muharrem Programı
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Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla mevlit okutuldu, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kırklareli'nde Muharrem ayı dolayısıyla mevlit okutuldu, vatandaşlara aşure ikram edildi.

İl Müftülüğünce Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kasideler okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi.

Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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