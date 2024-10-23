Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın

Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yoğun duman, kentten de görülebiliyor.

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Kırklareli 3-sayfa İtfaiye Kavaklı Güncel Çevre Yaşam

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 23 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.