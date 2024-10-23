Kırklareli'nde Mobilya Mağazasında Yangın
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yoğun duman, kentten de görülebiliyor.
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.