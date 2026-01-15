Haberler

Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı

Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'de Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte mehter gösterisi yapıldı ve vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla gerçekleşen etkinlikte, mehter takımı Cumhuriyet Caddesi'nde performans sergiledi.

Kırklareli'nde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi ikram edildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediye mehter takımı, Cumhuriyet Caddesi'nde gösteri sundu.

Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla ekibi görüntüledi.

Bazı vatandaşlar da mehter marşları ve ilahilere eşlik etti.

Gösterinin ardından belediye görevlilerince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Vatandaşlardan Sema Şenay, AA muhabirine, mehter takımının performansını izlerken duygulandığını söyleyerek, böyle anlamlı bir günde düzenlenen etkinlik için Başkan Bulut'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep

Herkes bu heyecanı izlemek istiyor! 500 milyondan fazla bilet talebi
Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü

Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Kız kardeşini korurken öldürülmüştü! Gergin geçen duruşmada ara karar
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi