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Kırklareli'nde Mimartech Teknoloji Sergisi Açıldı

Kırklareli'nde Mimartech Teknoloji Sergisi Açıldı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Belediye Başkanı Derya Bulut'un katılımıyla açılışı yapılan Mimartech Teknoloji Sergisi, gençlerin teknoloji ve el sanatları alanındaki çalışmalarını sergiliyor.

Kırklareli'nde Mimartech Teknoloji Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, gençlerin kendilerini bilgi, birikim ve teknolojiyle donatması gerektiğini ifade etti.

Teknolojinin hızla geliştiğini ifade eden Turan, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Kırklareli Belediyesi olarak gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak her türlü etkinliği desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan el sanatları ve teknolojik cihazlar sergilendi. Sergi yarın sona serecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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