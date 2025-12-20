Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, koruyucu ailelerin çocukların psikolojik gelişimi üzerindeki etkileri ve hakları hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nde "Çocuğun Hayatına Dokunan Eller, Hukuk ve Psikoloji Işığında Koruyucu Aile" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ile Prof. Dr. Murat Gençbay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Remziye Algın, öğrenciler ve koruyucu aileler katıldı.

Konferansta, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Rodop, Dr. Öğr. Üyesi Eray Aksın Atar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog Elif Dağ Boz tarafından, "koruyucu ailenin çocuğun psikolojik gelişimi üzerindeki rolü", "koruyucu ailenin koruyucu aile sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri" ve "aile olmanın ötesinde, koruyucu aile hizmeti" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'e ziyaretler sürüyor.

Altınöz, makamında ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, kentin adını eğitim ve öğretimdeki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

Ceylan da, görevine yeni atanan Altınöz'e başarı diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

3 kişiyi palayla yaralayan baba-oğul için hakimden tepki çeken karar
Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
title