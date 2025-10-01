Haberler

Kırklareli'nde Köprüden Düşen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Kırklareli'nde, Şafak Özkan idaresindeki tır, Ürünlü köyü yakınlarında köprüden dereye devrildi. Sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şafak Özkan idaresindeki 39 AEF 066 plaka tır, Ürünlü köyü yakınlarında köprüden dereye devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

