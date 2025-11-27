Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, trafik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek kış dönemi için alınan önlemler konuşuldu.
Kırklareli'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Trafik ve meteorolojik veriler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Vali Turan, kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel