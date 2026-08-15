Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Projeleri Değerlendirildi
Kırklareli'nde, 2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında sunulan projeler, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanan İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi ve değerlendirildi.
Kırklareli'nde, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 yılı proje başvurularını değerlendirmek üzere İl Proje Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda, program kapsamında sunulan projelerin inceleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlandı.
Kaynak: AA