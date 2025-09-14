Haberler

Kırklareli'nde Kedi ve Köpekler İçin Aşılama ve Çip Takma Çalışmaları Başladı

Güncelleme:
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığı kapsamında kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için çip takma ve aşılama işlemlerine devam ediyor. Ayrıca, Halk Eğitim Merkezi tarafından Fransızca kursu açılacağı duyuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı şubesi ekipleri, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, köylerdeki hayvancılık işletmelerinde sürü köpeklerine mikroçip ve aşı uygulamalarını gerçekleştiriyor.

Fransızca kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Fransızca kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 16 Eylül-12 Kasım tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
