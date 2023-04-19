Kırklareli'nde kaza sonrası hafif ticari araç ile minibüs yandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki minibüse çarpması sonucu iki araç da yandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki minibüse çarpması sonucu iki araç da yandı.

Alpullu beldesinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, Şeker Mahallesi'nde park halindeki minibüse çarptı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, minibüse sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.