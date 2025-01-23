Kırklareli'nde Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi 10 Saat Sonra Bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Çakıllı beldesinde yaşayan Zafer Arın'dan (48) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Dron ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında Arın, 10 saat sonra Hasboğa köyü yakınlarında yolda yürürken bulundu.

Arın, ardından ailesine teslim edildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, vatandaşın bulunması için yoğun çaba sarf eden arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.