Kırklareli'nde Kaybolan 97 Büyükbaş Hayvan Dron Yardımıyla Bulundu
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Doğanca köyünde bir besiciye ait olan 97 büyükbaş hayvan merada kayboldu. Jandarma ekipleri, dron yardımıyla yapılan çalışma sonucunda hayvanların yerini tespit etti ve sahibine teslim etti.
Kırklareli'nde merada kaybolan 97 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Vize ilçesinin Doğanca köyünde bir besiciye ait 97 büyükbaş hayvan merada kayboldu. İhbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda kaybolan hayvanların yerini 10 saatlik çalışma sonucu dron yardımıyla tespit etti.
Hayvanlar, bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi.