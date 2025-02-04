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Kırklareli'nde Kanserle Mücadele İçin Marteniçka Bilekliği Dağıtıldı

Kırklareli'nde Kanserle Mücadele İçin Marteniçka Bilekliği Dağıtıldı
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Kırklareli'nde Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla marteniçka bilekliği ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Dernek Başkanı, kanserin toplumsal bir sorun olduğuna ve erken tanının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde kanser hastalığına dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara "marteniçka" bilekliği dağıtıldı.

Kanser Savaş Derneğince, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde stant açıldı.

Stantta vatandaşlara bilgilendirici broşür, marteniçka bileklik ile pembe balon dağıtıldı.

Balonlar ardından bir ağaca bağlandı.

Ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Dernek Başkanı Remzi Berker, yaptığı konuşmada kanser hastalığının toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Kanserde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu vurgulayan Berker, Kırklareli'nin kanser hastalığının en fazla olduğu iller arasında olduğunu kaydetti.

Berker, kansere dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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