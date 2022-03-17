Kırklareli'nde kadın çiftçiler, bilinçli üretimle verimi artıracak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kadın çiftçiler, meyve yetiştiriciliği kurslarıyla bilgilerini pekiştirirken, bilinçli üretim modelini de geliştiriyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ürünlü köyünde açılan meyve yetiştiriciliği kursunda 15 kadın çiftçiye, meyve fidanı dikimi, bakımı, üretimi, hasadı ve pazar arayışı hakkında bilgiler veriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine kentte kadın üreticilere yönelik kursların devam ettiğini söyledi.

Kadın çiftçi sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Aksoy, kadınların bu alanda daha büyük başarıl elde ettiğini kaydetti.

Köylü kadınların ürettikleri ürünleri piyasaya sürerek ekonomiye de katkı sunacağını aktaran Aksoy, "Kendi emekleriyle ürettiklerini inşallah pazarda satacaklar ve kendi ekonomilerine katkıları olacak. Kadınlar işin içinde olunca başarı geliyor. İnşallah ürettiklerini satabilecekleri alan, pazar yaparak, daha rahat bir ortamda üreticiyle son tüketiciyi bir araya getirerek ekonomilerine katkı sağlamalarını düşünüyoruz." diye konuştu.

Üzümsü meyve üretimlerinin de bölgede yaygınlaştığına dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Özellikle sulanabilir küçük alanlarda büyük üretimler yapmamız mümkün. Üzümsü meyve üretimleri de artmaya başladı. Zaten gıdanın da dünyada önemli bir meta olduğunu düşünürsek devletimizin de verdiği hibe desteklerle ile inşallah daha güzel işler yapacağız."