Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 48 bin 300 makaron ele geçirildi

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 48 bin 300 makaron ele geçirildi

Güncel Haberler

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kırklareli merkez ve köylerinde kaçak sigara üretim tesisi kuran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kırklareli merkez ve köylerinde kaçak sigara üretim tesisi kuran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron, 142 kilogram tütün ve 10 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title