Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Kaplumbağaları Doğal Yaşam Alanına Bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyeti sırasında karayolunda 2 kaplumbağa tespit etti. Ekipler, kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri karayolu üzerindeki kaplumbağaları doğal yaşam alanına bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyetlerini sürdürürken karayolunda 2 kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Kaplumbağa Jandarma Kavaklı Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title