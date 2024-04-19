Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Kaplumbağaları Doğal Yaşam Alanına Bıraktı
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyeti sırasında karayolunda 2 kaplumbağa tespit etti. Ekipler, kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri karayolu üzerindeki kaplumbağaları doğal yaşam alanına bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyetlerini sürdürürken karayolunda 2 kaplumbağa olduğunu fark etti.
Ekipler kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.