Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda terör, uyuşturucu, organize suçlar, düzensiz göç ve genel asayiş konuları masaya yatırıldı. Güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıya önemli isimler katıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında Lüleburgaz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, terör, uyuşturucu, organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, genel asayiş olayları ile orman ve anız yangınlarına karşı alınan tedbirler görüşüldü.
Toplantıda, bir önceki ayın genel değerlendirilmesi yapıldı.
Ayrıca asayiş olaylarına yönelik alınan tedbirler yeniden değerlendirildi.
Turan, konuşmasında, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.
Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.