Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Vali Uğur Turan başkanlığında İl Encümeni Toplantısı yapıldı. Turan, encümen üyelerine başarılı çalışmalar diledi ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini belirtti.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Encümen üyelerine başarı dileğinde bulunan Turan, aşkla ve şevkle çalıştıklarını söyledi.
Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel