Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti
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Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda İl Encümeni toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan, toplantıda kentteki çalışmaları ve destek verenlere teşekkür etti.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentte güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Turan, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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