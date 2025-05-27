Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kentte güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Turan, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.