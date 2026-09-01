Haberler

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Encümen üyelerinin özverili ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Turan, "Amacımız, ilimizin dört bir yanına, köylerimize ve kırsalımıza en etkin ve hızlı şekilde hizmet ulaştırmaktır. Görevimiz süresince mesai gözetmeden, milletimizin huzuru ve refahı için gayret gösteren tüm ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeni takımında madara oluyor
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Burası tam 11 kişiye mezar oldu!
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu

Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek

Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek