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Kırklareli'nde İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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Kırklareli'nde, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılında yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İl Afet Müdahale Planı'nın hazırlanması, güncel tutulması ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri görüşüldü.

Afet ve acil durumlara hazırlıkta kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Turan, "Afetlere hazır, güçlü ve dirençli bir Kırklareli için görev ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması, müdahale süreçlerinin etkinliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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