Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılacak

Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtılacak.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesi arasında sıcak yemek dağıtımına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikteki programda protokole Vali Birol Ekici ile Belediye Başkanı Derya Bulut imza attı.

Ekici, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

İmzalanan protokol kapsamında kentteki ihtiyaç sahiplerinin belirleneceğini ifade eden Ekici, bu vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırılacağını kaydetti.