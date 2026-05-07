Yeni hayatların ilk tanığı ebeler, anne adaylarına rehberlik ediyor

Kırklareli'nde görevli ebeler, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında evlerinde ziyaret ettikleri anne adaylarına rehberlik yapıyor.

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli koordinatör ebeler, gebeliğinin son 3 ayındaki veya yüksek riskli olarak değerlendirilen gebeleri takip ediyor.

Bu kapsamda, anne adaylarının herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı, doğumu hangi sağlık kuruluşunda planladığı, aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma durumu, gebelik izlemleri ve gebe eğitimlerine katılımları değerlendiriliyor.

Gerekli planlamaların ardından anne adayları evlerinde ziyaret ediliyor. Sağlık taramaları yapılan anne adaylarına, gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum süreci, bebek bakımı, emzirme ve lohusalık dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

"Gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezinde koordinatör ebe Özge Nur Şen, AA muhabirine, 13 yıldır ebelik mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğinin özveri, sorumluluk, şefkat ve bilgi gerektirdiğini ifade eden Şen, ebeliği severek yaptığını belirtti.

Anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası süreçte bilinçlenmesi ve rahat bir dönem geçirmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şen, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla anne adaylarını doğuma hazırladıklarını kaydetti.

Ev ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin durumlarını görmek, onları daha samimi bir ortamda değerlendirmek ve sorularını cevaplandırmak için yanlarında bulunuyoruz. Ev ziyaretleri, normal doğum sürecinde büyük bir destek aracı oluyor. Evde ziyaret ettiğimiz gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz. Nefes çalışmaları yaptırıyoruz, pilates topunu tanıtma fırsatımız oluyor, masaj tekniklerini gösteriyoruz. Doğum süreci, hastaneye gitme zamanı ve diğer konularla ilgili sorularını yanıtlıyoruz."

"Gebelerimizin her zaman yanındayız"

Uzman ebe Reyhan Şimşek Şıra ise yaptıkları ev ziyaretleriyle anne adaylarını doğum sürecine hazırladıklarını söyledi.

Ev ziyaretlerinin yanı sıra gebelerle belirli dönemlerde telefonla görüştüklerini ifade eden Şıra, "Gebelerimizin her zaman yanındayız. Evlerinde nefes egzersizleri, doğumda kullanacakları hareketler, ilaç dışı yöntemler, emzirme ve yenidoğan bakımıyla ilgili akıllarına takılan tüm konularda destek oluyoruz. Ebe olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." dedi.

Ebeliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu dile getiren Şıra, en ihtiyaç duydukları dönemde kadınlara yardım edebilmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz"

Gebe Gökçe Nur Kasap da Sağlıklı Hayat Merkezine giderek hem kontrollerini yaptırdığını hem de bilinçli bir anne olmak için eğitimler aldığını kaydetti.

Ebelerin belirli zamanlarda kendisini evinde de ziyaret ettiğini anlatan Kasap, "Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz. Bizi evimizde ziyaret ederek rahatlatıyorlar. Sağlık Bakanlığımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.