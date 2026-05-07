Haberler

Yeni hayatların ilk tanığı ebeler, anne adaylarına rehberlik ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde ebeler, 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması ile anne adaylarını evlerinde ziyaret ederek gebelik sürecinde rehberlik yapıyor. Sağlık kontrolü ve eğitimlerle anne adaylarının doğum sürecine hazırlanmaları sağlanıyor.

Kırklareli'nde görevli ebeler, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında evlerinde ziyaret ettikleri anne adaylarına rehberlik yapıyor.

Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli koordinatör ebeler, gebeliğinin son 3 ayındaki veya yüksek riskli olarak değerlendirilen gebeleri takip ediyor.

Bu kapsamda, anne adaylarının herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı, doğumu hangi sağlık kuruluşunda planladığı, aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma durumu, gebelik izlemleri ve gebe eğitimlerine katılımları değerlendiriliyor.

Gerekli planlamaların ardından anne adayları evlerinde ziyaret ediliyor. Sağlık taramaları yapılan anne adaylarına, gebelikte beslenme, nefes egzersizleri, doğum süreci, bebek bakımı, emzirme ve lohusalık dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından teorik ve pratik bilgiler veriliyor.

"Gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz"

Sağlıklı Hayat Merkezinde koordinatör ebe Özge Nur Şen, AA muhabirine, 13 yıldır ebelik mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğinin özveri, sorumluluk, şefkat ve bilgi gerektirdiğini ifade eden Şen, ebeliği severek yaptığını belirtti.

Anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası süreçte bilinçlenmesi ve rahat bir dönem geçirmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şen, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla anne adaylarını doğuma hazırladıklarını kaydetti.

Ev ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin durumlarını görmek, onları daha samimi bir ortamda değerlendirmek ve sorularını cevaplandırmak için yanlarında bulunuyoruz. Ev ziyaretleri, normal doğum sürecinde büyük bir destek aracı oluyor. Evde ziyaret ettiğimiz gebelerimizin rahatladığını ve sürece adapte olduğunu görebiliyoruz. Nefes çalışmaları yaptırıyoruz, pilates topunu tanıtma fırsatımız oluyor, masaj tekniklerini gösteriyoruz. Doğum süreci, hastaneye gitme zamanı ve diğer konularla ilgili sorularını yanıtlıyoruz."

"Gebelerimizin her zaman yanındayız"

Uzman ebe Reyhan Şimşek Şıra ise yaptıkları ev ziyaretleriyle anne adaylarını doğum sürecine hazırladıklarını söyledi.

Ev ziyaretlerinin yanı sıra gebelerle belirli dönemlerde telefonla görüştüklerini ifade eden Şıra, "Gebelerimizin her zaman yanındayız. Evlerinde nefes egzersizleri, doğumda kullanacakları hareketler, ilaç dışı yöntemler, emzirme ve yenidoğan bakımıyla ilgili akıllarına takılan tüm konularda destek oluyoruz. Ebe olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz." dedi.

Ebeliğin ayrıcalıklı bir meslek olduğunu dile getiren Şıra, en ihtiyaç duydukları dönemde kadınlara yardım edebilmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

"Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz"

Gebe Gökçe Nur Kasap da Sağlıklı Hayat Merkezine giderek hem kontrollerini yaptırdığını hem de bilinçli bir anne olmak için eğitimler aldığını kaydetti.

Ebelerin belirli zamanlarda kendisini evinde de ziyaret ettiğini anlatan Kasap, "Ebelerimizin verdiği hizmetten dolayı gayet memnunuz. Bizi evimizde ziyaret ederek rahatlatıyorlar. Sağlık Bakanlığımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şehir diken üstünde! Hastanedeki yoğunluk dikkat çekti
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor

MHP'li isim Amedspor için kapı kapı geziyor