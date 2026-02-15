Haberler

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kırklareli'nde düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkışlarına olanak sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyon, 3 ay süren teknik takibin ardından gerçekleştirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli ve Edirne'nin sınır bölgelerine götürerek yurt dışına çıkışlarına olanak sağladıkları belirlenen şüphelileri tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda M.A, T.Ş, M.M. ve N.T. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden M.A'nın yaklaşık 3 ayda 200 düzensiz göçmenin İstanbul'dan sınır bölgelerine naklini organize ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
