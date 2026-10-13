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Kırklareli'nde gizli bölmede 587 bin 465 Avro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

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Kırklareli'nde gizli bölmede 587 bin 465 Avro ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
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Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilin ön göğsündeki gizli bölmede 587 bin 465 Avro ele geçirildi. Şüpheli sürücü gözaltına alınırken otomobile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Kırklareli'nde yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde 587 bin 465 Avro ele geçirildi, şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Romanya uyruklu R.C. yönetimindeki XYX146 plakalı otomobili şüphe üzerine X-ray taramasına sevk etti.

Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine hangar aramasına tabi tutulan otomobilin ön göğüs kısmında menteşeli gizli bölme oluşturulduğu belirlendi.

Gizli bölmede 16 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 108 banknot halinde toplamda 587 bin 465 Avro ele geçirildi. Şüpheli R.C, gözaltına alındı.

Otomobile ise Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Kaynak: AA
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