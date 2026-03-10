Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olay sırasında tesisteki işçiler tahliye edildi ve dumandan etkilenen bir personele sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı.
Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.
Dumandan etkilenen bir personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi