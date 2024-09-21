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Kırklareli’nde Geleneksel Lezzetler Şenliği: Bulama ve Yöresel İkramlar

Kırklareli’nde Geleneksel Lezzetler Şenliği: Bulama ve Yöresel İkramlar
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Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nde köylü kadınlar, odun ateşiyle bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Vatandaşlar, özellikle Fatma Karaman'ın bulama yapımını ilgiyle izledi.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi.

Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi.

Vatandaşlar en çok Fatma Karaman tarafından uygulamalı olarak gösterilen bulamaya ilgi gösterdi.

Karaman'ın bulama yapımını dikkatle izleyen vatandaşlar, bulamanın püf noktaları hakkında bilgi aldı.

Bazı vatandaşlar ise pişirilme aşamasında kokusundan ve görünümünden etkilendiği bulamanın tadına baktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'ta bir süre odun ateşindeki bulama tenceresini karıştırdı.

Karaman, AA muhabirine, bulama yapımını genç kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Bulamanın pekmez ve çöven ile birlikte kaynatılarak yapıldığını ifade eden Karaman, insan sağlığına da çok faydasının olduğunu kaydetti.

Her yıl şenliğe katılıp bulamayı odun ateşinde pişirirken, yapım aşamalarını da vatandaşlara anlattığını dile getiren Karaman, "Bulama yaklaşık 1 saatte yapılabiliyor. 35 yıldır yöresel bulamayı yaparak tanıtımını yapıyoruz. İçerisinde iki malzeme var biri çöven, diğeri ise pekmez. İnsanlar çikolata yerine bulama yiyebilir. Çikolatadan çok çok faydalı." diye konuştu.

Vatandaşlardan Aycan Yıldız da kokusuna dayanamayıp tadına baktığı bulamaya hayran kaldığını söyledi.

Yöresel lezzetlerin ayrı bir önemi olduğunu anlatan Yıldız, bulamayı da çok beğendiğini kaydetti.

Vatandaşlara üzüm dağıtıldı

Belediye Başkanı Bulut ile Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, etkinlik alanında kurulan stantta vatandaşlara üzüm dağıttı.

Uzun kuyrukların oluştuğu alanda belediye tarafından yaklaşık 600 kilogram üzümün vatandaşlara dağıtıldığı şenlikler yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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