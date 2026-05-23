Kırklareli'nde "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi yapıldı

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında, Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler' defilesi düzenlendi. Vali Uğur Turan, kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni kapsamında "Geleneksel Dokumalardan Kıyafetler" defilesi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırklareli Belediyesince düzenlenen festival kapsamında İstasyon Caddesi'nde etkinlik alanı oluşturuldu.

Denizli Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan defilede, geleneksel dokumaların estetik ruhunu yansıtan kıyafetler izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Geçmişin motiflerini geleceğe taşıyan eserler, katılımcıların ilgisini çekti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, defilenin ardından yaptığı konuşmada, geleneksel dokumaların Türk kültüründeki yerine değinerek, bu sanatın yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu dile getiren Turan, defilenin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin büyük coşkuyla devam ettiğini söyledi.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
