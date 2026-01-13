Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kent merkezinde ormanlık alanda şüphelileri indirip kaçtı.

Ormanlık alanda saklanan şüpheliler termal kameralı dron ile tespit edilip yakalanırken, Ş.K. yönetimindeki otomobil ise Babaeski ilçesinde durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve çeşitli suçlardan yurt dışı çıkış yasağı ve çok sayıda adli kayıt bulunduğu, 2 şüphelinin de Eritre uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, H.G, D.D, S.Ö. ve K.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.