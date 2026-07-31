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Kırklareli'nde fabrikadaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Kırklareli’nde bir içecek fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde bir içecek fabrikasında 2 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, içecek fabrikası ile kaynak çalışmasını yapan mekatronik firmasında görevli 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, mekatronik firması müdürü B.D, fabrika müdürü T.D.K. ve üretim müdürü S.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mekatronik firması sahibi Z.D. hakkında konutu terk etmeme, fabrikanın bakım onarım mühendisi C.B. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mekatronik firması ustabaşı kaynakçısı E.K, fabrikanın laboratuvar uzmanı A.B.E. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı L.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki içecek fabrikasının bahçesinde 29 Temmuz'da yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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