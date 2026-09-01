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Görme engelli balkondan düştü: Ağır yaralı

Görme engelli balkondan düştü: Ağır yaralı
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Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı.

Kırklareli'nde evinin balkonundan düşen görme engelli ağır yaralandı.

Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkondan düşerek ağır yaralanan 52 yaşındaki görme engelli Necati Geniş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Geniş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Geniş'in Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilcisi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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