Kırklareli'nde engelliler farkındalık için yürüdü

Kırklareli'nde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Meydanda toplanan engelli dernek temsilcileri ve üyeleri, kortej oluşturarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra dernek temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, etkinlikte Engelliler Haftası'nın yalnızca farkındalık değil, eşitlik, erişilebilirlik, insan onuru ve toplumsal bütünleşmenin güçlü şekilde vurgulandığı özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde 21 bin 915 engelli bireyin yaşam sürdüğünü ifade eden Özbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini kaydetti.

Özbaş, engelsiz bir Kırklareli ve engelsiz bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver
