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Kırklareli'nde düzenlenen yağmur ve şükür duasında sağanak etkili oldu

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Kırklareli'nde Pınarhisar ilçesinde düzenlenen yağmur ve şükür duası programında sağanak yağış etkili oldu. İl Müftüsü Yusuf Eviş'in dua ettiği sırada başlayan yağmur, bazı vatandaşların şemsiyelerle korunmasına neden oldu. Eviş, yağışın başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Kırklareli'nde düzenlenen yağmur ve şükür duasında sağanak etkili oldu.

İl Müftülüğünce Pınarhisar ilçesinin Kurudere köyündeki mesire alanında yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, programda Kur'an-ı Kerim okudu.

Eviş'in dua ettiği sırada sağanak başladı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağıştan korunmaya çalıştı.

Eviş, yağışın başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yağmur duasının bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Eviş, her köy ve beldede yağmur duası programı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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