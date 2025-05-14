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Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü Töreni Düzenlendi
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Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve tarım sektörünün önemini vurgulayarak çiftçilere teşekkür etti.

Kırklareli'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şaylan, törende yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Tarım sektörünün öneminin herkes tarafından iyi bilindiğini ifade eden Şaylan, üretime destek olan çiftçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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