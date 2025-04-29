Kırklareli'nde Dünya Caz Günü Kutlandı
Kırklareli'nde, 30 Nisan Dünya Caz Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde caz sanatçıları performans sergiledi. Etkinlik, Kırklareli Belediyesi'nin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde caz sanatçıları performanslarını sahneledi.
Caz sanatçısı Can Tutuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nün tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Kırklareli'nde bu etkinliklerin 10 yıldır düzenlendiğini ifade eden Tutuğ, keyif bir akşam geçirdiklerini vurguladı.
Tutuğ, konserde bir çok notayı bir araya getirerek dinleyiciye sunduklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel