Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Kırklareli'nde Dünya Caz Günü Kutlandı

Kırklareli'nde Dünya Caz Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde, 30 Nisan Dünya Caz Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde caz sanatçıları performans sergiledi. Etkinlik, Kırklareli Belediyesi'nin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde Dünya Caz Günü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen konserde caz sanatçıları performanslarını sahneledi.

Caz sanatçısı Can Tutuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nün tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Kırklareli'nde bu etkinliklerin 10 yıldır düzenlendiğini ifade eden Tutuğ, keyif bir akşam geçirdiklerini vurguladı.

Tutuğ, konserde bir çok notayı bir araya getirerek dinleyiciye sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.