"Dört Mevsim Kırklareli" fotoğraf sergisi açıldı

Kırklareli'nde düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Dört Mevsim Kırklareli' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, turizmin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, İstasyon Caddesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma açısından dünyanın birçok yerinde çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

Doğal ve kültürel kaynakların doğru kullanılmasının turizm sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirten Şen, turizmin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının yanında ülkeye döviz girişini de ciddi oranda artırdığını ifade etti.

Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan ise sergi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

20 eserin bulunduğu sergi gün boyu açık olacak.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
