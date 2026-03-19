Haberler

Kırklareli'nde devlet korumasındaki çocuklar şehitliği ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde devlet koruması altındaki çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kırklareli Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, protokol üyeleri ve çocuklar şehit kabirlerini ziyaret etti.

Çocuklar tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılıp dua edildi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Çocuklara milli ve manevi değerleri en iyi şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirten Turan, "Çocuklarımızla birlikte dualarla şehitlerimizi andık. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler

"İran'ı avlıyoruz, nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeli"
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz

10 yıl ceza yiyen cinayet sanığından inanılmaz sözler
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı

Tarihe geçtiği gecede kabusu yaşadı