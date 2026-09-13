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Kırklareli'nde çocuklar iklim değişikliğine dikkati çekmek için tohum dağıttı

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Kırklareli'nde çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen "İklim ve Çevre Okuryazarlığı" çalışmaları çerçevesinde vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı.

Kırklareli'nde çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında yürütülen "İklim ve Çevre Okuryazarlığı" çalışmaları çerçevesinde vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla İstasyon Caddesi'nde stant kurdu.

Öğrenciler, atıkların doğaya verdiği zararları aktarmak amacıyla sergi açarken, vatandaşlarla sokak röportajları gerçekleştirdi.

Ardından çocuklar vatandaşlara kızılçam tohumu dağıttı.

Çocuklar vatandaşlara COP31 ve iklim değişikliği hakkında bilgi verdi.

Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi Onur Büyükyakalı, AA muhabirine, etkinlikteki amaçlarının dünyadaki iklim krizine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Doğaya sahip çıkılması için duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Büyükyakalı, "Bugün burada röportajlar yaparak farkındalığı yaymaya çalışıyoruz. Küçük tohum toplarıyla insanlara doğa sevgisini ve sürdürülebilirliği aşılamayı hedefliyoruz. Gelecek çocukların." dedi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de standı gezerek, çocukların çalışmasına destek oldu.

Kaynak: AA
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