KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen Çocuklar Güvende Projesi kapsamında oluşturulan mobil ekipler, risk altındaki çocukların suça sürüklenmesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.???????

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Kırklareli'nde risk altındaki çocukların suça sürüklenmesini önlemek için yapılan çalışmalara yer verildi.

Kentte sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında hayata geçirilen proje doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırklareli Belediyesi personelinden oluşan mobil ekipler kuruldu.

Projede görevlendirilen ekipler, haftanın belirli günlerinde sokak, cadde, meydan ve metruk binalarda alan taraması gerçekleştiriyor.

Sokakta çalıştığı belirlenen ya da suça sürüklenme riski taşıyan çocuklar mobil ekipler tarafından saptanarak Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine yönlendiriliyor.

Etkin izleme ve yönlendirme çalışmaları yürütülen proje kapsamında geçen yıl sokakta çalıştığı tespit edilen 8 çocuğun okula devam etmesi sağlandı, ailelerine de sosyal yardım yapıldı.

"Hedefimiz çocukların ihmal ve istismarının önlenmesi"

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine, çocuk ihmal ve istismarını önlemek için tüm kurumlarla işbirliği halinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mobil ekiplerin oluşturulduğunu ifade eden Özbaş, ekiplerce risk altındaki çocukların korunmasına yönelik alan denetimleri yapıldığını anlattı.

Geçen yıl 84 saha taraması gerçekleştirildiğini aktaran Özbaş, "Bu saha taramalarındaki temel hedefimiz çocukların ihmal ve istismarının önlenmesidir. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerde 8 çocuğumuz tespit edilmiştir. Amacımız çocukların sokakta çalıştırılmasını önlemek ve istismara uğramalarının önüne geçmektir." diye konuştu.

Özbaş, vatandaşlara sokakta çalışan veya çalıştırılan çocuklara para verilmemesi çağrısında bulundu.

Söz konusu çocuklara para verildiği takdirde çocukların sokağa olan bağımlılıklarının artacağını vurgulayan Özbaş, şöyle konuştu:

"Bu konuda tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, sokakta çalışan, çalıştırılan veya dilenen çocuklara para verilmemesini talep ediyoruz. Böyle çocuklarla karşılaştığımızda 112 Acil Çağrı Merkezi ve bakanlığımızın Alo 183 telefonlarını aramalarını talep ediyoruz."