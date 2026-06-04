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Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
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Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, infaz koruma memurlarının adalet sistemindeki önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla çelenk töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Başsavcı Vekili Saçlı, konuşmasında, Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kutlu olmasını diledi.

İnfaz koruma memurlarının adalet sisteminin en temel halkalarından biri olduğunu ifade eden Saçlı, infaz koruma memurlarının zorlu ve onurlu görevini özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisinin sadece mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı olmadığını dile getiren Saçlı, verilen kararların infaz edilmesi, toplumsal düzenin korunması ve ceza infaz kurumlarında güvenliğin sağlanmasının infaz koruma memurlarının omuzlarında olduğunu vurguladı.

Yapılan işin sabır, disiplin ve yüksek sorumluluk gerektiren kutsal bir kamu hizmeti olduğunu aktaran Saçlı, "Sizler bir yandan kurum güvenliğini sağlarken, diğer yandan da hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde kilit bir rol oynuyorsunuz. GÖstermiş olduğunuz insani yaklaşım ve hukuka uygun tutum, adalet teşkilatımızın en büyük güvencelerinden biridir. Fedakar personelimiz başta olmak üzere tüm infaz ve koruma memurlarının gününü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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