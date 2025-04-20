Kırklareli'nde Çay Bahçesinde Elektrik Akımına Kapılan 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuğun süs havuzuna düşmesi sonucu, çocuğu kurtarmaya çalışan 3 kişi de elektrik akımına kapıldı. 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi. Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel